Ordu'da heyelan; yıkılan evin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da heyelan; yıkılan evin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular (2)

26.03.2022 15:05

'BİZ ONLARIN GÖZÜNÜN YAŞINA KIYAMAYIZ'Ordu Valisi Tuncay Sonel, 3 binanın yıkıldığı, 3 büyükbaş hayvan ile 1 köpeğin öldüğü Altınordu ilçesine bağlı Güzelyalıköy Mahallesi'ndeki heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.

'BİZ ONLARIN GÖZÜNÜN YAŞINA KIYAMAYIZ'

Ordu Valisi Tuncay Sonel, 3 binanın yıkıldığı, 3 büyükbaş hayvan ile 1 köpeğin öldüğü Altınordu ilçesine bağlı Güzelyalıköy Mahallesi'ndeki heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu. Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Sonel, hasarların ve zararların kısa sürede giderileceğini söyledi. Heyelan nedeniyle hayvanlarını kaybeden vatandaşlara hayvanlarının teslim edileceğini kaydeden Sonel, "Bu yıl maşallah bereketli bir yıldı. Kar çok yağdı. Dün de biz 19 ilçemizde arkadaşlarımıza dikkatli olalım bugünlerde diye söylüyorduk. 772 muhtarlığımız ve 19 ilçemizi uyardık. Çünkü karların erimesiyle eğimli yerlerde riskli toprak kayması. Bugün sabahta yaşadık. Şu an 3 bina yıkıldı, 3 bina tahliye edildi. Can kaybı olmaması ve yaralımız olmaması tabii ki bizleri mutlu etti. 3 tane büyükbaş hayvanımız ve 1 köpeğimiz enkaz altında kaldı. Onlara da hakikaten çok üzüldük ama ailemize inşallah 1-2 gün içerisinde alacağız ve teslim edeceğiz büyükbaş ineğimizi ve köpeğimizi. Devletimizin bütün birimleri burada. Biz devletimizin sıcaklığını ve şefkatini her ortamda halkımıza vermeye çalışıyoruz. Hiç merak etmesinler. Biz onların gözünün yaşına kıyamayız. Telafi edeceğiz. Rabbim memleketimizi, ülkemizi doğal afetlerden korusun" dedi.

'TEDBİRLERİMİZİ ÖNCEDEN ALALIM'Konuşmasının devamında vatandaşları olası heyelanlara karşı da uyaran Vali Sonel, "Hepimizin dikkatli olması lazım. 19 ilçemizdeki vatandaşlarımıza da tekrar söylüyoruz, lütfen eğimli yerlere dikkat etsinler. Bir kıpırdama, hareketlilik görüldüğü zaman muhtarlarımız vasıtasıyla, AFAD vasıtasıyla, jandarmamız vasıtasıyla muhakkak bize de ulaşsınlar ki tedbirlerimizi önceden alalım" ifadelerini kullandı.    '60 YILLIK EMEĞİM GİTTİ'Heyelanda evi yıkılan Bahriye Sönmez (74) ile Vali Sonel arasında geçen konuşma sırasında duygusal anlar yaşandı. 60 yıllık emeğinin gittiğini belirten Sönmez, "Allah'tan geldi. Yapacağımız bir şey yok. Çocuğum evin altında kalsaydı nasıl bekleyecektim orada. Çocuğum çıkacak diye bekleyemezdim. 60 yıllık emeğim gitti" diyerek gözyaşı döktü.CAMİ VE BELEDİYE HOPARLÖRLERİNDEN VATANDAŞLARA UYARIÖte yandan cami ve belediye hoparlörlerinden de halka uyarı yapıldı. Uyarılarda, "Kıymetli hemşerilerimiz, 19 ilçemizde karların erimeye başlamasıyla eğimli olan yerleşim yerlerinde heyelan olma riskine karşı vatandaşlarımızın daha dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederim" denildi.

Mustafa KIRLAK-Ahmet BAYRAK/ORDU,

YORUMLAR
500
Ordu'da heyelan evleri, ahırı ve inekleri yuttu Ordu'da heyelan evleri, ahırı ve inekleri yuttu Heyelanda '60 yıllık emeğim' dediği evi yıkıldı... Yaşlı kadını vali teselli etti Heyelanda '60 yıllık emeğim' dediği evi yıkıldı... Yaşlı kadını vali teselli etti

Toprak Kayması, Tuncay Sonel, Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ordu'da heyelan; yıkılan evin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular (2) - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Galatasaray, borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğunu açıkladı
15:57 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: İstanbul Boğazı'ndaki mayını etkisiz hale getirdik! Rus ve Ukraynalı makamlarla görüştük!
15:51 Mısır Çarşısı'nda Ramazan yoğunluğu başladı ama fiyatların yanına yanaşılmıyor
15:49 Herkes bunu merak ediyor: Serdar Ortaç altına mı kaçırdı?
15:45 AK Partili Kurtulmuş'tan 'sistem' açıklaması: Millet beğenmiyorsa değiştirir!
15:42 İrem Derici Hatay'daydı: Bacak ve göğüs dekolteli giysisiyle çok beğenildi
15:41 Genç kadın en yakın arkadaşının babasıyla birlikte olduğunu, arabada bulduğu prezervatiften öğrendi
15:37 Striptiz kulübüne gittiler, faturayı iş harcaması olarak gösterdiler! Hepsi kovuldu
15:30 Kılıçdaroğlu, Balyoz davasında yargılanırken intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar'ı ziyaret etti
11:21 Sosyal medyadan zeytinyağı satmak istedi, 5 milyon lira kaybetti! Filmlere konu olacak bir dolandırıcılık hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 16:37:52. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu'da heyelan; yıkılan evin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement