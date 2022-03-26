ORDU'DA HEYELAN; YIKILAN EVİN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDULAR - Son Dakika
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ORDU'DA HEYELAN; YIKILAN EVİN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDULAR

26.03.2022 21:02

ORDU Valisi Tuncay Sonel, 3 binanın yıkıldığı, 3 büyükbaş hayvan ile 1 köpeğin telef olduğu Altınordu ilçesine bağlı Güzelyalıköy Mahallesi'ndeki heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.

ORDU Valisi Tuncay Sonel, 3 binanın yıkıldığı, 3 büyükbaş hayvan ile 1 köpeğin telef olduğu Altınordu ilçesine bağlı Güzelyalıköy Mahallesi'ndeki heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu. Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Sonel, hasarların ve zararların kısa sürede giderileceğini söyledi. Heyelan nedeniyle hayvanlarını kaybeden vatandaşlara hayvanlarının teslim edileceğini kaydeden Sonel, 'Bu yıl maşallah bereketli bir yıldı. Kar çok yağdı. Dün de biz 19 ilçemizde arkadaşlarımıza dikkatli olalım bugünlerde diye söylüyorduk. 772 muhtarlığımız ve 19 ilçemizi uyardık. Çünkü karların erimesiyle eğimli yerlerde riskti toprak kayması. Bugün sabahta yaşadık. Şu an 3 bina yıkıldı, 3 bina tahliye edildi. Can kaybı olmaması ve yaralımız olmaması tabi ki bizleri mutlu etti. 3 tane büyükbaş hayvanımız ve 1 köpeğimiz enkaz altında kaldı. Onlara da hakikaten çok üzüldük ama ailemize inşallah 1-2 gün içerisinde alacağız ve teslim edeceğiz büyükbaş ineğimizi ve köpeğimizi. Devletimizin bütün birimleri burada. Biz devletimizin sıcaklığını ve şefkatini her ortamda halkımıza vermeye çalışıyoruz. Hiç merak etmesinler. Biz onların gözünün yaşına kıyamayız. Telafi edeceğiz. Rabbim memleketimizi, ülkemizi doğal afetlerden korusun' dedi.

'TEDBİRLERİMİZİ ÖNCEDEN ALALIM'

Konuşmasının devamında vatandaşları olası heyelanlara karşı uyaran Sonel, 'Hepimizin dikkatli olması lazım. 19 ilçemizdeki vatandaşlarımıza da tekrar söylüyoruz, lütfen eğimli yerlere dikkat etsinler. Bir kıpırdama, hareketlilik görüldüğü zaman muhtarlarımız vasıtasıyla, AFAD vasıtasıyla, jandarmamız vasıtasıyla muhakkak bize de ulaşsınlar ki tedbirlerimizi önceden alalım' ifadelerini kullandı.

BAHRİYE TEYZE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Heyelanda evi yıkılan Bahriye Sönmez (74) ile Vali Sonel arasında geçen konuşmalar duygusal anların yaşanmasına neden oldu. 60 yıllık emeğinin gittiğini belirten Sönmez, 'Allah'tan geldi. Yapacağımız bir şey yok. Çocuğum evin altında kalsaydı nasıl bekleyecektim orada. Çocuğum çıkacak diye bekleyemezdim. 60 yıllık emeğim gitti' diyerek gözyaşı döktü.

CAMİ VE BELEDİYE HOPARLÖRLERİNDEN VATANDAŞLARA UYARI

Öte yandan cami ve belediye hoparlörlerinden de vatandaşlara uyarı yapıldı. Yapılan uyarılarda, 'Kıymetli hemşerilerimiz; 19 ilçemizde karların erimeye başlamasıyla eğimli olan yerleşim yerlerinde heyelan olma riskine karşı vatandaşlarımızın daha dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederim' denildi.

ORDU'DA HEYELAN; YIKILAN EVİN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDULAR
ORDU'DA HEYELAN; YIKILAN EVİN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDULAR
ORDU'DA HEYELAN; YIKILAN EVİN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDULAR

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Heyelanda '60 yıllık emeğim' dediği evi yıkıldı... Yaşlı kadını vali teselli etti Heyelanda '60 yıllık emeğim' dediği evi yıkıldı... Yaşlı kadını vali teselli etti Ordu'da heyelan; yıkılan evin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular (2) Ordu'da heyelan; yıkılan evin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular (2)

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ORDU'DA HEYELAN; YIKILAN EVİN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDULAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: ORDU'DA HEYELAN; YIKILAN EVİN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDULAR - Son Dakika
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