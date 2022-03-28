Ordu'da heyelanda hayvanlarını kaybeden aileye büyükbaş hayvan verildi - Son Dakika
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Ordu'da heyelanda hayvanlarını kaybeden aileye büyükbaş hayvan verildi

28.03.2022 23:38
Ordu'da heyelanda hayvanlarını kaybeden aileye büyükbaş hayvan verildi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu ilçesinde heyelanda büyükbaş hayvanları ile bir köpeğini kaybeden aileyi ziyaret etti.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu ilçesinde heyelanda büyükbaş hayvanları ile bir köpeğini kaybeden aileyi ziyaret etti.

Vali Sonel, beraberinde İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile ziyaretinde, iki gün önce Güzelyalı Köy Mahallesi Mahalcık Sokak'ta meydana gelen heyelanda hayvanlarını kaybeden aileye büyükbaş hayvan ile köpek teslim etti.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Vali Sonel, şu ifadeleri kullandı:

"İki gün önce heyelanda üç ineğini ve bir köpeğini kaybeden ve üzülen gözleri yaşlı ailemize, beraberinde üç buzağısı ile yeni aldığımız üç inek ile bir yavru köpeği teslim ettik. Devletimiz her daim yanlarında."

26 Mart Cumartesi günü meydana gelen heyelan nedeniyle 3 ev ve bir ahır yıkılmış, risk altındaki 3 ev boşaltılmıştı. Ahırda bulunan 4 büyükbaş hayvan ile bir köpek de telef olmuştu.

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Tuncay Sonel, Altınordu, Köpek, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da heyelanda hayvanlarını kaybeden aileye büyükbaş hayvan verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da heyelanda hayvanlarını kaybeden aileye büyükbaş hayvan verildi - Son Dakika
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