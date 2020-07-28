Ordu'da hijyenik kurban kesimi için hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika

Ordu'da, Kurban Bayramı dolayısıyla 8 mezbahada hijyenik şartlarda kurban kesim hizmeti için hazırlıklar tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kurbanlıklarını temiz ve hijyenik şartlarda kesebilmeleri için mezbahalarında kesim hizmeti verecek.

Kurban satış ve kesim yerlerinde bayram süresince ve sonrasında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları devam edecek.

Belirlenmiş yerler dışında kesim yapan ya da atıklarını gelişigüzel atanlara 395 lira ceza kesilecek.

Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav ve Zabıta Dairesi Başkanı Cevdet Çağlar ile Altınordu ilçesi Eskipazar mevkisinde bulunan hayvan pazarı ve bayramda hizmet verecek olan mobil mezbahada incelemelerde bulundu.

Şişman, vatandaşların sağlıklı şartlarda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için tüm önlemlerin alındığını belirtti.

İlgili birimlerin bayramda tam kadro hizmet vereceğini vurgulayan Şişman, şöyle devam etti:

"Kurban Bayramı öncesi Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak kurbanlıklarımızın bayrama kadar sıhhi ortamlarda muhafaza edilmesi, alım satıma kadar olan süreçte vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için düzenlemelerimizi yaptık. 19 ilçemizde hayvan satış yerimiz mevcut. Yine hayvan pazarının kenarında mobil mezbahamız var. Kurbanlığını alan vatandaşlar, hemen burada bulunan mobil mezbahada temiz ve hijyenik koşullarda kurbanlıklarını kestirebilecek."

Büyükşehir mezbahalarının tamamında kurban kesimi yapılacağını belirten Şişman, 7 sabit, 1 mobil olmak üzere toplam 8 mezbaha ile bu bayramda hizmet vereceklerine işaret etti.

Şişman, "Fatsa ilçemizdeki, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük mezbahası da Ordu Büyükşehir Belediyesine ait. Onun yanında da ilgili yerde hayvan satış ünitelerini kurmuş bulunuyoruz. Yine orada da hayvanlarını alan vatandaşlar mezbahanede kurbanlıklarını kestirebilecekler." ifadelerini kullandı.