Son Dakika Haberleri: Ordu'da Hilmi Güler'den Rekor Oy Farkı

Ordu'da Hilmi Güler'den Rekor Oy Farkı

34 dakika önce

ORDU Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İtifakı adayı AK Parti'li Hilmi Güler, yakın rakibi İçişleri eski Bakanı Saadet Partisi'nin adayı İdris Naim Şahin'e 146 bin 355 oy fark atarak seçimlere damgasını vurdu.

Ordu'da Hilmi Güler'den Rekor Oy Farkı, System.String[]
ORDU Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İtifakı adayı AK Parti'li Hilmi Güler, yakın rakibi İçişleri eski Bakanı Saadet Partisi'nin adayı İdris Naim Şahin'e 146 bin 355 oy fark atarak seçimlere damgasını vurdu.

Ordu'da yerel seçimlerde 581 bin 656 seçmenden 497 bin 683'ü sandığa giderek oy kullandı. Seçimlerde, 22 bin 857 oy geçersiz sayıldı. İl Seçim Kurulu'nca açıklanan resmi sonuçlara göre, 'Cumhur İttifakı' adayı, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı, AK Parti'li Hilmi Güler; 270 bin 397 oy alırken, en yakın rakibi İçişleri eski Bakanı SP'nin adayı İdris Naim Şahin ise 124 bin 42 oy alabildi. CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Adıgüzel de 73 bin 444 oy alırken, diğer 5 partinin adayı ve bağımsız aday ise 2 binin altında oy aldı.

Geçen yerel seçimlerde Ordu Büyükşehir Belediyesi ve 19 ilçe belediyesinin tamamını kazanan AK Parti, bu seçimlerde sadece Gülyalı ilçesinde kayıp verdi. AK Parti'nin aday gösterdiği mevcut Belediye Başkanı Talip Şen'e karşı CHP'nin genç adayı Ulaş Tepe Gülyalı, seçimin galibi oldu.  'Cumhur İttifakı'nda büyükşehir belediyesinin yanısıra, Çamaş ve İkizce'yi MHP'li aday kazanırken, diğer 17 ilçenin tamamını da AK Parti'li adaylar alarak başarı elde etti.

- Ordu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:50 Kaynak: DHA

AK Parti, Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Politika
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