Ordu'da hırsızlık yaparken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 7 olayla ilgili aranan ve hırsızlık yaparken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede iki günde 5 evden hırsızlık ve 2 konut dokunulmazlığını ihlali olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda şüphelilerin A.A. ve M.A'nın olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, farklı bir hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri esnada, kullandıkları araç ve çalıntı malzemeler ile suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.