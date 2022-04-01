Ordu'da hırsızlık yaparken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da hırsızlık yaparken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

01.04.2022 19:54
Ordu'da hırsızlık yaparken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 7 olayla ilgili aranan ve hırsızlık yaparken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 7 olayla ilgili aranan ve hırsızlık yaparken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede iki günde 5 evden hırsızlık ve 2 konut dokunulmazlığını ihlali olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda şüphelilerin A.A. ve M.A'nın olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, farklı bir hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri esnada, kullandıkları araç ve çalıntı malzemeler ile suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Ordu'da hırsızlık yaparken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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İl Jandarma Komutanlığı, Altınordu, konut, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da hırsızlık yaparken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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