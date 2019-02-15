Ordu'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı
31 dakika önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde yaklaşık bir ay önce hırsızlık yaparak kaçan zanlı yakalandı.
Ordu
'nun Ünye
ilçesinde yaklaşık bir ay önce hırsızlık yaparak kaçan zanlı yakalandı.
Ünye ilçesi Çiğdem Mahallesi'nde çeşitli iş yerlerinden hırsızlık yapan E.Ç, jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu saklandığı evde yakalandı.
İlçe jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan E.Ç, Ünye Adliyesine sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:21 Kaynak: AA
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