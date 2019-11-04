Son Dakika Haberleri: Ordu'da hızlı araç kullanan 44 sürücüye ceza
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da hızlı araç kullanan 44 sürücüye ceza

Ordu'da hızlı araç kullanan 44 sürücüye ceza

6 saat önce

Ordu'da sürücülerin trafik kurallarına uyma alışkanlıklarının daha üst seviyeye çıkartılmasına yönelik hızlı araç kullanımının önlenmesine yönelik uygulamalar devam ediyor.

Ordu'da hızlı araç kullanan 44 sürücüye ceza, System.String[]

Ordu'da sürücülerin trafik kurallarına uyma alışkanlıklarının daha üst seviyeye çıkartılmasına yönelik hızlı araç kullanımının önlenmesine yönelik uygulamalar devam ediyor.


1 Kasım 2019 tarihinde 14 Jandarma Trafik Timi tarafından 15.00-17.00 saatleri arasında hızlı araç kullananlara yönelik sıkı bir denetim gerçekleştirildi.


Yapılan denetimlerde toplam 752 araç kontrol edilirken 76 araç sürücüsüne toplamda 17 bin 602 lira trafik idari para cezası uygulanırken 1 araç trafikten men edildi.


Denetimlerde 44 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan 13 bin 131 lira, 27 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan 2 bin 700 lira, 4 araç sürücüsüne cep telefonu kullanmaktan 940 lira, 1 bir şahsa taşıt yolu üzerinde hayvanını başıboş bırakmaktan 108 lira ceza uygulandı. - ORDU

Jandarma, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:32 Kaynak: İHA
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