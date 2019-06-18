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Ordu'da hortum

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ile Ünye ilçesi arasında çıkan hortum her iki ilçenin sakinlerini harekete geçirdi.

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Ordu'nun Fatsa ile Ünye ilçesi arasında çıkan hortum her iki ilçenin sakinlerini harekete geçirdi. Ordu'nun çeşitli ilçelerinde etkili olan sağanak yağışlar devam ederken bu akşam 19.15'te meydana gelen hortum, vatandaşlar tarafından paniğe yol açtı. Yaklaşık yarım saat süren hortum, her iki ilçenin merkezinden net bir şekilde görüldü. Vatandaşlar cep telefonlarıyla hortumu görüntülerken kıyı kesimlerde olan insanlar hortuma karşı uyarılmaya başlandı. Deniz kenarında başlayan hortum, her iki ilçe merkezine ulaşmadan gözden kayboldu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:35 Kaynak: İHA
Ünye, Fatsa, Ordu, Güncel
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