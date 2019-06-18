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Ordu'da hortum

1 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde hortum oluştu.

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Ordu'nun Ünye ilçesinde hortum oluştu.
Eskikızılcakese Mahallesi Kavaklar mevkisinde akşam saatlerinde yağış etkili oldu.
Yağışın ardından denizde oluşan hortum, Ünye'nin yanı sıra Fatsa ilçesinden de görüldü.
Hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:47 Kaynak: AA
Ünye, Ordu, Güncel
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