Ordu'da hortum
1 saat önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde hortum oluştu.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:47 Kaynak: AA
'nun Ünye
ilçesinde hortum oluştu.
Eskikızılcakese Mahallesi Kavaklar mevkisinde akşam saatlerinde yağış etkili oldu.
Yağışın ardından denizde oluşan hortum, Ünye'nin yanı sıra Fatsa
ilçesinden de görüldü.
Hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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