ORDU'DA HORTUM PANİĞİ
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ORDU'nun Fatsa ve Ünye ilçeleri mevkiinde Karadeniz açıklarında kıyaya yakın bir bölgede görülen hortum kısa süreli paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:51 Kaynak: DHA
ORDU'nun Fatsa ve Ünye ilçeleri mevkiinde Karadeniz açıklarında kıyaya yakın bir bölgede görülen hortum kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla hortumu görüntüledi.
Ordu'da yer yer etkili olan sağanak yağmurun yanı sıra Fatsa ve Ünye ilçelerinde Karadeniz açıklarında görülen hortum kısa süreli korku yarattı. Karadeniz Sahil Yolu'nda seyreden araçlarda bulunan vatandaşlar kıyıya yakın bir bölgede görülen hortum nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla hortumu görüntüledi.
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