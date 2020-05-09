Ordu'da hükümlüler 1500 durağın kurulumunda görev alacak - Son Dakika

Şişman, durakların 1100'ünün kırsal kesime, 400'ünün ise kent merkezine kazandırılacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, yapılacak bu çalışma ile artık şehir genelinde durak sıkıntısının yaşanmayacağını aktardı.

Protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesinin, il genelinde kurulumunu yapacağı 1500 durağın hükümlüler tarafından yapılmasının sağlanacağı vurgulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ile Ordu E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz İş Yurdu Müdürlüğü arasında, "Hükümlüleri Sosyal Hayata Kazandırma" protokolü imzalanacağı belirtildi.

Ordu 'da hükümlülerin 1500 durağın kurulumunda görev alacağı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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