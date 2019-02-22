Son Dakika Haberleri: Ordu'da Hurda Bakır Hırsızlığı

Ordu'da Hurda Bakır Hırsızlığı

18 dakika önce

Ordu'nun Altınordu ve Kabadüz ilçelerinde evlere ve camilere dadanarak bakır kazan, tava, tencere, güğüm gibi malzemeleri çalarak hurdacıya satan bir kişi yakalandı.

Ordu'da Hurda Bakır Hırsızlığı, System.String[]
Ordu'nun Altınordu ve Kabadüz ilçelerinde evlere ve camilere dadanarak bakır kazan, tava, tencere, güğüm gibi malzemeleri çalarak hurdacıya satan bir kişi yakalandı.

Ocak ve Şubat aylarında Altınordu'nun Gümüşköy, Kuylu ile Kabadüz'ün Harami Mahallelerinde bazı evlerde bakır kazan, tava, tencere, güğüm, jeneratör hırsızlıkları meydana geldi. Altınordu'nun Gümüşköy Mahallesi'nde bir evden 2 adet bakır kazan, 4 adet bakır tava, 6 adet bakır tencere, mahallenin camisinden 4 Bakır ibrik, 2 adet bakır kazan, 1 adet bakır ibrik hunisi, Kuylu Mahallesi'nde Pınarönü Camisi'nden 1 adet jeneratör, 2 adet bakır kazan çalındı.

Kabadüz ilçesi Harami Mahallesi'nde ise bir evden 1 adet ilaçlama motoru, 1 adet bakır su güğümü, 1 adet bakraç, bir başka evden 4 adet bakır kulp, 3 adet bakır ilaçlama motor aparatı, 2 adet bakraç kulpu çalındı.

Bu hırsızlık olayları üzerine Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda bu malzemelerin bir sanayi sitesindeki hurdacıya satıldığı bilgisi üzerine söz konusu zanlı yakalandı. Zanlının ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda henüz satamadığı bir kısım hırsızlık malzemeleri de ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:56 Kaynak: İHA

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