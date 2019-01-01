Ordu'da Huzur ve Güven Uygulaması

Ordu'da yeni yıl uygulamaları kapsamında yapılan huzur ve güven uygulamalarında haklarında arama kararı bulunan kişiler yakalanırken çok sayıda kaçak işçi ele geçirildi.

Ordu'da yeni yıl uygulamaları kapsamında yapılan huzur ve güven uygulamalarında haklarında arama kararı bulunan kişiler yakalanırken çok sayıda kaçak işçi ele geçirildi.



Ordu İl Jandarma Komutanlığınca dün 09.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilen 'huzur ve güven' uygulamasında 3 bin 751 şahıs sorgulandı. Bu sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalanırken 1 şahıs tutuklandı. Uygulama kapsamında 1 kurusıkı tabanca ele geçirilirken 2 iş yeri hakkında 2 bin 184 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca bin 994 araç kontrol edilirken 23 araca 7 bin 195 TL cezai işlem uygulandı ve 6 araç trafikten men edildi.



Uygulama kapsamında Akkuş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akkuş-Gökçebayır Mahallesi'nde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Akkuş-Niksar karayolunda yolcu otobüsünde yapılan kontrolde ise 70.7 litre kaçak viski, 37 litre sahte rakı ele geçirildi. Bu kapsamda 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.



Yetkililer yeni yılda aranan şahısların yakalanması, kaçak-sahte alkollü içki satışı yapılan eğlence yerleri ile marketlerin kontrol faaliyetlerine aralıksız devam edileceğini belirttiler. - ORDU

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