Son Dakika Haberleri: Ordu'da içkili yerlere denetim
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Ordu'da içkili yerlere denetim

43 dakika önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde içkili yerlere yapılan denetimlerde 38 iş yeri ve 320 şahıs kontrol edildi.

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde içkili yerlere yapılan denetimlerde 38 iş yeri ve 320 şahıs kontrol edildi.

Denetimlerde 7 bara konsomatris çalıştırmaktan, 1 bara da sigortasız işçi çalıştırmaktan tutanak tutuldu.1 şahsa 6136 sayılı Silah Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Yetkililer, başta barlar olmak üzere tüm umuma açık yerler üzerindeki denetimlerin devam edeceğini açıkladı. - ORDU
Altınordu, İşçi, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:26 Kaynak: İHA
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