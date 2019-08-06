Ordu'da içkili yerlere denetim
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde içkili yerlere yapılan denetimlerde 38 iş yeri ve 320 şahıs kontrol edildi.
Ordu Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:26 Kaynak: İHA
'nun Altınordu
ilçesinde içkili yerlere yapılan denetimlerde 38 iş yeri ve 320 şahıs kontrol edildi.
Denetimlerde 7 bara konsomatris çalıştırmaktan, 1 bara da sigortasız işçi çalıştırmaktan tutanak tutuldu.1 şahsa 6136 sayılı Silah Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
Yetkililer, başta barlar olmak üzere tüm umuma açık yerler üzerindeki denetimlerin devam edeceğini açıkladı. - ORDU
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