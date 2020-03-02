Ordu'da İdlib şehitleri için yürüyüş - Son Dakika

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 34 askerin şehit düşmesi nedeniyle Ordu'nun Fatsa ilçesinde vatandaşlar yürüyüş yaptı.

Fatsa Kaymakamlığı, Fatsa Belediye Başkanlığı ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin organizesinde düzenlenen etkinlik nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çok sayıda kişi bir araya geldi.

Türk bayrakları eşliğinde yürüyüşe geçen vatandaşlar, 'toprağa değil, kalplere gömüldünüz', 'bir ölür, bin diriliriz', 'şanlı Mehmetçiğimizin yanındayız' yazılı dövizler açtı.

Reşadiye Caddesi'ne kadar devam eden yürüyüş sırasında 'şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'ne mutlu Türk'üm diyene' sloganları atan gruptakiler, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.