Ordu'da İdlib şehitleri için yürüyüş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da İdlib şehitleri için yürüyüş - Son Dakika

Ordu'da İdlib şehitleri için yürüyüş

6 saat önce

"Şehitlerimize saygı, kahraman ordumuza destek yürüyüşü" Saygı duruşu Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'in konuşması Ordu'nun Ünye ilçesinde Fatsa-Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'nin düzenlediği, Ünye Kaymakamlığı ve Ünye Belediyesi'nin destek verdiği, "Şehitlerimize...

"Şehitlerimize saygı, kahraman ordumuza destek yürüyüşü"

Saygı duruşu

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'in konuşması Ordu'nun Ünye ilçesinde Fatsa-Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'nin düzenlediği, Ünye Kaymakamlığı ve Ünye Belediyesi'nin destek verdiği, "Şehitlerimize saygı, kahraman ordumuza destek yürüyüşü"ne yaklaşık 5 bin Ünyeli katılarak destek verdi.

Ordu'da İdlib şehitleri için yürüyüş

Ünye Belediyesi, Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit cenazesine İYİ Partili vekilin fotoğraf çektirme merakı damga vurdu
İdlib şehidinin 8 aylık hamile eşi: "Rabbim bizi o kadar çok sevmiş ki" Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı İzmir'e şehit ateşi düştü

Son Dakika Haberleri
01:42 Nilperi Şahinkaya'dan müjdeli haber!
01:42 Teoman: Ben size küsüm!
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 04:40:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da İdlib şehitleri için yürüyüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]