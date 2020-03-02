Ordu'da İdlib şehitleri için yürüyüş - Son Dakika

Ordu'da İdlib şehitleri için yürüyüş
6 saat önce
"Şehitlerimize saygı, kahraman ordumuza destek yürüyüşü" Saygı duruşu Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'in konuşması Ordu'nun Ünye ilçesinde Fatsa-Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'nin düzenlediği, Ünye Kaymakamlığı ve Ünye Belediyesi'nin destek verdiği, "Şehitlerimize...
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:11 Kaynak: AA
"Şehitlerimize saygı, kahraman ordumuza destek yürüyüşü"
Saygı duruşu
Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'in konuşması Ordu'nun Ünye ilçesinde Fatsa-Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'nin düzenlediği, Ünye Kaymakamlığı ve Ünye Belediyesi'nin destek verdiği, "Şehitlerimize saygı, kahraman ordumuza destek yürüyüşü"ne yaklaşık 5 bin Ünyeli katılarak destek verdi.
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