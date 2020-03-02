Ordu'da İdlib şehitleri için yürüyüş - Son Dakika

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'in konuşması Ordu 'nun Ünye ilçesinde Fatsa-Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'nin düzenlediği, Ünye Kaymakamlığı ve Ünye Belediyesi 'nin destek verdiği, "Şehitlerimize saygı, kahraman ordumuza destek yürüyüşü"ne yaklaşık 5 bin Ünyeli katılarak destek verdi.

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