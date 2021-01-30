Ordu'da ihtiyaç sahiplerine soba ve yakacak yardımı yapıldı - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine kış dolayısıyla soba ve yakacak yardımında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sosyal yardımlarla ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatlarının kolaylaştırılmaya çalışıldığı belirtildi.

Ayni ve nakdi yardımların 19 ilçeye ulaştırıldığı vurgulanan açıklamada, Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay'ın şu ifadeleri yer aldı:

"Kış günlerinde bacası tütmeyen ev kalmaması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 19 ilçemizde sosyal incelemesi yapılan ailelerimize soba, yakacak, şofben gibi yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Amacımız, yardımlarımızın gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması ve üşüyen kimsenin kalmamasıdır. Bu süreçte de ince eleyip sık dokuyarak gerçek ihtiyaç sahiplerini belirliyoruz."