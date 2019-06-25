Son Dakika Haberleri: Ordu'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Ordu'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

59 dakika önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ordu'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye'den Samsun istikametine seyir halinde gitmekte olan Tayyar Y. yönetimindeki 52 AL 161 otomobil ile karşı yönden gelen Hamide S.'nin kullandığı 50 AY 014 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte 52 AL 161 plakalı otomobilde bulunan Sultan Y. ve Yağız Ali Y. yaralandı. Yaralılardan, Sultan Y. ile Yağız Ali Y. Ünye Devlet Hastanesinde, Tayyar Y. ile Hamide S. ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:45 Kaynak: İHA
Sahil Yolu, Ünye, Ordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Takla atan araç kaldırıma düştü, yayalar ölümün eşiğinden böyle döndü Korkunç kazada, yaralı sürücüyü gören kadın ellerini açıp dua etti Futbolcu Joao Maleck karıştığı trafik kazasında, kendi düğününe giden çiftin ölümüne sebep oldu AK Partili vekilden ezber bozan çıkış: Ordu Valiliği, İmamoğlu'na başkanlık yolunda destek verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 19:44:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]