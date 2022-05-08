İki arkadaş belediyenin desteğiyle yıllık bir milyon fide üretiyor - Son Dakika
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İki arkadaş belediyenin desteğiyle yıllık bir milyon fide üretiyor

08.05.2022 18:22

Ordu'da kurdukları serayı Büyükşehir Belediyesinin sağladığı destekle büyüten iki arkadaş, yıllık 1 milyon fide üretim kapasitesine ulaştı.

Ordu'da kurdukları serayı Büyükşehir Belediyesinin sağladığı destekle büyüten iki arkadaş, yıllık 1 milyon fide üretim kapasitesine ulaştı.

Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde fide üretmek için sera kuran Oğuzhan Ertürk ile Onat Öztürk, işlerini büyütmek için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e başvurarak tohum ekme makinesi için destek istedi.

Belediye'nin makine desteğinde bulunduğu iki arkadaş, yıllık 1 milyon fide üretim kapasitesine ulaştı.

Oğuzhan Ertürk, gazetecilere, birkaç yıl önce kendi imkanlarıyla fide üretimine başladıklarını belirterek "Bunlar küçük kapasitelerde ve amatör üretimlerdi. Tohumları tek tek elimizle ekiyorduk. Daha sonra Ordu Büyükşehir Belediyesinin tarıma ve genç girişimcilere ilgisini gördük, kapılarını çaldık. Kendilerinden istediğimiz destek bir süre sonra bize sağlandı." dedi.

Bu süreçten sonra seri ekim çalışması yaptıklarını kaydeden Ertürk, "İnşallah daha da büyüyerek profesyonelleşeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve ekibe çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Ertürk, Belediye'nin kendilerinden fide alarak destekte bulunduğunu ifade ederek iç piyasaya ve seracılık yapan çiftçilere de satış yaptıklarını söyledi.

Onat Öztürk de tesis kapasitesini artırarak bölgenin en iyisi olmayı hedeflediklerini belirtti.

Yaklaşık 1350 metrekare alanda sebze fidesi ürettiklerini anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Yıllık 1 milyon fide üretim kapasitesine ulaştık. Biz burada ata tohumundan fide üretiyoruz. İnşallah biz bu tesisleri daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Ordu'da tek olduğumuza inanıyoruz. İleride Karadeniz Bölgesi'nde çok büyük tesis haline gelerek profesyonel işler yapmak istiyoruz."

Onat Öztürk, Belediye'nin kendilerinden şimdiye kadar 100 bin fide satın aldığını da sözlerine ekledi.

İki arkadaş belediyenin desteğiyle yıllık bir milyon fide üretiyor
İki arkadaş belediyenin desteğiyle yıllık bir milyon fide üretiyor
İki arkadaş belediyenin desteğiyle yıllık bir milyon fide üretiyor
İki arkadaş belediyenin desteğiyle yıllık bir milyon fide üretiyor
İki arkadaş belediyenin desteğiyle yıllık bir milyon fide üretiyor
İki arkadaş belediyenin desteğiyle yıllık bir milyon fide üretiyor
İki arkadaş belediyenin desteğiyle yıllık bir milyon fide üretiyor
İki arkadaş belediyenin desteğiyle yıllık bir milyon fide üretiyor
İki arkadaş belediyenin desteğiyle yıllık bir milyon fide üretiyor

YORUMLAR
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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