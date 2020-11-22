İki aşçı, piyasadaki mantar ihtiyacını karşılamak için tesis kurdu - Son Dakika

Ordu'da, aynı restoranda aşçı olarak çalışırken tanışan Murat Akman ve Hülya Coşkun, piyasanın ihtiyacını fark edip başladıkları mantar yetiştiriciliğinde tesis kurdu, üretim kapasitesini artırdı.

Fatsa ilçesinde restoranda aşçılık yapan Murat Akman (42), yaklaşık 4 yıl önce hobi amacıyla mantar yetiştiriciliğine başladı. Kentteki restoran ve marketlerin kültür mantarı ihtiyacının arttığını gözlemleyen üç çocuk babası Akman, mantar yetiştiriciliği işini daha da geliştirmeye karar verdi. Akman, aynı restoranda çalışan aşçı Hülya Coşkun (43) ile ortak olarak, bir yıl önce ilçeye bağlı Ilıca Mahallesi'nde iki katlı iş yerini kiraladı. Akman ile restorandaki işinden ayrılarak tesisteki işine ağırlık veren Coşkun, 6 bölümden oluşan toplam 1000 metrekarelik alanda kültür mantarı üretimine başladı. - "Kültür mantarı odalarımız 15'er ton kapasiteli" Murat Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, restoranda çalıştığı sırada piyasada kültür mantarı bulmakta zorluk yaşandığını gözlemlediğini ifade etti. Ordu ve çevresindeki illerde kültür mantarı üretiminin çok az olduğunu belirten Akman, genellikle piyasada Antalya bölgesinden gelen ürünlerin bulunduğunu dile getirdi. Akman, mantarın kısa sürede tüketilmesi gereken gıda olduğuna dikkati çekerek, "Uzaktan geldiği için de yemeklerde kullanımı sırasında kararma meydana geliyordu. 'Biz bu işi nasıl yapabiliriz' derken, Hülya hanımla bu işe başladık. Bugün 6 odalı bir tesisimiz var. Tesiste kültür ve istiridye mantarı yetiştiriyoruz." dedi. Ordu'daki restoranlar ile yerel marketlerin mantar ihtiyacını karşıladıklarını belirten Akman, istiridye mantarından 25'inci gün, diğer kültür mantarından ise 35'inci gün ürün aldıklarını anlattı. Murat Akman, şunları söyledi: "İstiridye mantarından 45'inci, kültür mantarından ise 60'ıncı güne kadar ürün alabiliyoruz. Daha sonra kompostları tekrar değiştiriyoruz. Kültür mantarı odalarımız 15'er ton kapasiteli. 15 tonluk bir odadan, yaklaşık 3,5-4 ton ürün alıyoruz. İstiridye mantarı odalarını ise küçük yaptık. Yaklaşık 4 tonluk odalardan 45 günde 2 ton civarında mantar alıyoruz. Aylık kazancımız ise masrafların karşılanmasının ardından 10 bin lira civarında." - "Kendi işimde çalışarak çocuklarımın geçimini daha iyi sağlıyorum" Hülya Coşkun ise ortağı olduğu aşçı arkadaşı Murat Akman ile işin her alanıyla ilgilendiklerini kaydetti. Coşkun, "Ordu'da mantar olmadığı için daha fazla üretim yapmak istiyoruz çünkü odalarımızın kapasitesi yetersiz, müşterimiz mantar istediği zaman dışarıdan almak zorunda kalıyoruz. Bu nedenle de odalarımızı büyütmek istiyoruz." diye konuştu. Yaklaşık bir yıldır kendi işinin başında olduğunu dile getiren iki çocuk annesi Coşkun, "Üretimi ben yapıyorum, pazarlamasını da Murat bey yapıyor. Kendi işimde çalışarak çocuklarımın geçimini daha iyi sağlıyorum. Kendi işinin patronu olmak güzel bir şey." ifadesini kullandı. Coşkun, ev hanımıyken önce restoranda çalışmaya başladığını, daha sonra kendi işinin başına geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Kendi işini yapmak çok güzel bir şey, kimse korkmasın. Kadınlar evde durmasın, kendi işlerinin patronu olabilirler. Kendi işlerini yapmalarını öneririm. Bu işi yapmak benim için çok güzel. Herkese de tavsiye edebilirim."