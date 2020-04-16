Ordu'da iki bina için karantina kararı alındı - Son Dakika

Ordu'da iki bina için karantina kararı alındı

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 bina için karantina kararı alındığı bildirildi.

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 bina için karantina kararı alındığı bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Korgan ilçesi Çiftlik Mahallesi Hamlık Küme Evleri mevkisinde yapılan testler sonucunda koronavirüs vakalarının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Ordu İli Korgan İlçesi Çiftlik Mahallesi Hamlık Küme Evleri No: 10 ve No: 19 numaralı binalarda, 16 Nisan tarihi saat 24.00 itibariyle ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu binalar ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir." Açıklamada, alınan kararlara uymayanlara idari ve adli işlem başlatılacağı da kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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