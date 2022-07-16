Ordu'da iki doktor ilçe halkına hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle açığa alındı - Son Dakika
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Ordu'da iki doktor ilçe halkına hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle açığa alındı

16.07.2022 15:39
Ordu'da iki doktor ilçe halkına hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle açığa alındı

Ordu'da, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle açığa alınan iki doktor hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Ordu'da, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle açığa alınan iki doktor hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Gürgentepe Devlet Hastanesinde görevli pratisyen hekim U.G, sosyal medya hesabından ilçe halkına yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulundu. Gölköy Devlet Hastanesinde görev yapan pratisyen hekim S.Ö. de bu paylaşımın altına hakaret niteliğinde yorum yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünün paylaşımlardan haberdar olması üzerine iki doktor hakkında Ordu Valiliğine yazı gönderildi.

Valilik kararı ile açığa alınan doktorlar hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Sağlık Bakanlığından da müfettiş talep edildiği öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Gürgentepe, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da iki doktor ilçe halkına hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle açığa alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da iki doktor ilçe halkına hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle açığa alındı - Son Dakika
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