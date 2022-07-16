Gürgentepe Devlet Hastanesinde görevli pratisyen hekim U.G, sosyal medya hesabından ilçe halkına yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulundu. Gölköy Devlet Hastanesinde görev yapan pratisyen hekim S.Ö. de bu paylaşımın altına hakaret niteliğinde yorum yaptı.

Kaynak: AA

Gürgentepe, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da iki doktor ilçe halkına hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle açığa alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.