Ordu'da iki günde bin 600 ünite kan toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da iki günde bin 600 ünite kan toplandı - Son Dakika

Ordu'da iki günde bin 600 ünite kan toplandı

6 saat önce

Türk Kızılay Ordu Şubesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında iki günde bin 600 ünite kan toplandı.

Ordu'da iki günde bin 600 ünite kan toplandı, System.String[]

Türk Kızılay Ordu Şubesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında iki günde bin 600 ünite kan toplandı.

Altınordu ilçesindeki Durugöl Recep Kara Spor Salonu'nda yapılan kan bağışı etkinliğinde Samsun, Sinop ve Tokat'tan gelen Kızılay görevlileri de hazır bulundu.

Türk Kızılay Genel Merkezi Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün başlayan ve bu akşam sona eren kan toplama kampanyası kapsamında hedeflenen rakama ulaştıklarını söyledi.

Ordu'nun kan bağışı konusunda Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu ifade eden Kısacık, Altınordu Kaymakamlığı ile Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün önderliğinde yapılan kampanyaya bütün kamu kurumlarının destek verdiğini aktardı.

İki günde bin 600 ünite kan toplandığını anlatan Kısacık, soğuk olmasına rağmen kampanyaya destek vererek bağışta bulunanlara teşekkür etti.

"Kan sürekli ihtiyaç"

Kampanya kapsamında 342 kişinin de kök hücre bağışında bulunduğunu bildiren Kısacık, "Kan sürekli bir ihtiyaç. Onun için 24 saat esasıyla kana ihtiyacımız var. Bunun için erkeklerin üç ayda bir, kadınların da dört ayda bir bağışta bulunmasını istiyoruz. Zaten bağışçılara SMS yoluyla mesajlar ulaşıyor. O mesajlar geldiğinde mutlaka kan bağış noktalarına gitsinler. Çünkü kanın tek kaynağı insandır. Sadece 15-20 dakika vakitlerini ayıracak ve sonucunda da 3 can kurtarmış olacaklar."

Kısacık, benzer kampanyaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Altınordu, Kızılay, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 08:00 Kaynak: AA
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