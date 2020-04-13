Ordu'da iki günlük sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere rekor ceza - Son Dakika

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Ordu'da iki günlük sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere rekor ceza
6 saat önce
Ordu'da iki günlük sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişilere 577 bin lira ceza kesildiğini açıkladı.
Ordu'da iki günlük sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişilere 577 bin lira ceza kesildiğini açıkladı.
Ordu Valisi Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, iki günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında il genelinde yapılan denetimlerde 491 kişi ve 4 iş yerinin yasağı ihlal ettiğinin tespit edildiğini belirtti.
Vali Yavuz, "İhlal eden kişi ve iş yerlerine toplam 577 bin 399 lira idari para cezası uygulanmıştır. Evlerinde kalarak kurallara uyan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - ORDU
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:09 Kaynak: İHA
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