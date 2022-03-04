Ordu'da iki kardeşi silahla yaralayan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Ordu'da iki kardeşi silahla yaralayan zanlı yakalandı

04.03.2022 16:02
Ordu'da iki kardeşi silahla yaralayan zanlı yakalandı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde iki kardeşi tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde iki kardeşi tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, K.B, komşuları Mehmet ve Kadir Y. kardeşlerin yemek daveti üzerine Güzelyurt Mahallesi'ndeki evlerine gitti. K.B'nin evden ayrıldıktan sonra babalarının cep telefonunun çalındığını iddia eden kardeşler, durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine K.B, telefonu vermek üzere çağırdığı kardeşlerle bir araya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

K.B, tabancayla ateş ettiği iki kardeşi yaralayarak uzaklaştı.

Ağır yaralanan Mehmet ve Kadir Y, hastanede tedavi altına alındı.

Bir kişiyi daha silahla yaralamış

Polis ve jandarma ekiplerince yakalanması için çalışma başlatılan K.B'nin kısa süre önce Altınordu ilçesinde de bir kişiyi silahla yaraladığı öğrenildi.

K.B, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı suç önleme ve araştırma ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalandı.

Şüphelinin sağlık kontrolünün ardından getirildiği emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Güzelyurt Mahallesi, Hisarcık, Ulubey, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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