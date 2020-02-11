Ordu'da iki katlı tarihi bina yandı - Son Dakika
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Ordu'da iki katlı tarihi bina yandı

1 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında iki katlı tarihi bina kullanılamaz hale geldi.

Ordu'da iki katlı tarihi bina yandı, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında iki katlı tarihi bina kullanılamaz hale geldi..


Alınan bilgiye göre, Ortayılmazlar Mahallesi Kanlıkuyu Sokak'ta Necati Güney'e ait iki katlı tarihi binada yangın çıktı.

Dumanı hisseden Necati Güney ve eşi Elif, çocukları Atakan ve Emirhan, annesi Gülçin Güney ile Hülya Odabaşı kendi çabalarıyla evden çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, önce evde mahsur kalan iki köpeği kurtardı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bacadan çıktığı tahmin edilen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:02 Kaynak: AA
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