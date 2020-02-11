Ordu'da iki katlı tarihi bina yandı - Son Dakika
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Ordu'da iki katlı tarihi bina yandı

7 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında, 140 yıllık iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Ordu'da iki katlı tarihi bina yandı, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında, 140 yıllık iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Ortayılmazlar Mahallesi Kanlıkuyu Sokak'ta Necati Güney'e ait iki katlı tarihi binada yangın çıktı.


Dumanı hisseden Necati Güney ve eşi Elif, çocukları Atakan ve Emirhan, annesi Gülçin Güney ile Hülya Odabaşı kendi çabalarıyla evden çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, önce evde mahsur kalan iki köpeği kurtardı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bacadan çıktığı tahmin edilen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Binanın sahibi 51 yaşındaki Necati Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedesinden kalma evin 140 yıllık olduğunu söyledi.

Daha önce dedesi ve babasının yaşadığı evi yaklaşık 17-18 ay önce restore ettirdiğini anlatan Güney, "Restorasyondan bu yana kullandığımız bir evdi. Bugün sabaha karşı 05.00 sularında bacadan çıkan bir yangın yaşadık. Duman kokusunu hissettik, alevlerin çıkardığı yanma sesini duyduk. Kendimizi dışarı attık." dedi.

Güney, tek tesellilerinin kimsenin yaralanmaması olduğunu vurguladı.

Evlerinin tamamen yandığını, tüm anılarının yanan evle yok olduğunu dile getiren Güney, "İtfaiyeci arkadaşlarımız 2 köpeğimizi kurtardı ama kuşumuzu kurtaramadık. Komşularımız sağ olsunlar, bizi yalnız bırakmadılar. Evlerinde misafir ediyorlar. Şu anda barınmayla ilgili bir sıkıntımız yok." diye konuştu.

Güney, yangında itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 12 yaşındaki "Aleks" ve 10 yaşındaki "Şila" adlı köpeklerinin, aynı mahalledeki komşuları tarafından bakıldığını sözlerine ekledi.

Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:48 Kaynak: AA
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