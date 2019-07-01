Ordu'da iki kişi boğulma tehlikesi geçirdi
2 saat önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:51 Kaynak: AA
'nun Ünye
ilçesinde girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi
Kırk Evler Plajı'nda denize giren Hayrünnisa Demirci (16) ve Sümeyra Okçu (18) akıntıya kapıldı.
Durumu fark eden vatandaşların yardımıyla sudan çıkartılan Demirci ve Okçu'ya, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.
Demirci ve Okçu, Ünye Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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