Ordu'da iki kişiyi öldüren şahıs intihara kalkıştı - Son Dakika

Orhan A, yanına gelen Şener ve eşi Halime Dursun'u, henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla vurduktan sonra intihara kalkıştı.

Serbest bırakılan Orhan A, kendisine ait iş yerine giderek eski çalışanı Şener Dursun'u yanına çağırdı.

Alınan bilgiye göre, 4 Mart'ta, Başköy Mahallesi'ndeki evine gelen çalışanı Tayfun Ç'yi tabancayla yaralayıp iki akrabasını rehin tutan, ikna çalışmaları sonucu gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan iş insanı Orhan A'nın, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var