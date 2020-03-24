Ordu'da iki kişiyi öldüren şahıs intihara kalkıştı - Son Dakika
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Ordu'da iki kişiyi öldüren şahıs intihara kalkıştı

7 saat önce

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde iki kişiyi öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan şahıs ağır yaralandı.

Ordu'da iki kişiyi öldüren şahıs intihara kalkıştı, System.String[]

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde iki kişiyi öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan şahıs ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 4 Mart'ta, Başköy Mahallesi'ndeki evine gelen çalışanı Tayfun Ç'yi tabancayla yaralayıp iki akrabasını rehin tutan, ikna çalışmaları sonucu gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan iş insanı Orhan A'nın, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Serbest bırakılan Orhan A, kendisine ait iş yerine giderek eski çalışanı Şener Dursun'u yanına çağırdı.

Orhan A, yanına gelen Şener ve eşi Halime Dursun'u, henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla vurduktan sonra intihara kalkıştı.

Dursun çifti olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Orhan A. Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kabadüz, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:00 Kaynak: AA

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