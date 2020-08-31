Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Doğanköyü Mahallesi'nde meydana gelen kazada, İlkay Çiçek yönetimindeki 34 CVB 740 plakalı otomobil, Çarkçıoğlu mevkisinde Yusuf Arslan yönetimindeki 52 GS 219 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araç sürücüleri ile 34 CVB 740 plakalı araçta bulunan Muharrem Çiçek yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muharrem Çiçek, hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 13:23 - Kaynak: AA
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