Kazada, araç sürücüleri ile 34 CVB 740 plakalı araçta bulunan Muharrem Çiçek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doğanköyü Mahallesi'nde meydana gelen kazada, İlkay Çiçek yönetimindeki 34 CVB 740 plakalı otomobil, Çarkçıoğlu mevkisinde Yusuf Arslan yönetimindeki 52 GS 219 plakalı otomobille çarpıştı.

Son Dakika › Güncel › Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları