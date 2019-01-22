Son Dakika Haberleri: Ordu'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 7 Yaralı

Ordu'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 7 Yaralı

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Ordu'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 7 Yaralı, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

İbrahim Öneş yönetimindeki 52 AAJ 805 plakalı otomobil ile Metin Şensoy'un kullandığı 19 AT 005 plakalı otomobil, Fatsa- Korgan kara yolunun Ayazlı Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Nuray, Zeynep, Önder ve Zehra Öneş ile Yılmaz ve Ferhat Şensoy yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan Nuray Öneş, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:55 Kaynak: AA

Fatsa, Ordu, Güncel
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