Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
1 saat önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ordu Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:42 Kaynak: AA
'nun Ünye
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Orhan Çiçek
yönetimindeki 55 AAF 35 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen ve dönüş yapmak isteyen İlkay Çiçek'in kullandığı 52 AA 860 plakalı otomobil, Burunucu Mahallesi sahil yolunda çarpıştı.
Sürücüler Orhan ve İlkay Çiçek yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, otomobil sürücülerinin amca çocukları olduğu öğrenildi.
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