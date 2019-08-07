Son Dakika Haberleri: Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Orhan Çiçek yönetimindeki 55 AAF 35 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen ve dönüş yapmak isteyen İlkay Çiçek'in kullandığı 52 AA 860 plakalı otomobil, Burunucu Mahallesi sahil yolunda çarpıştı.
Sürücüler Orhan ve İlkay Çiçek yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, otomobil sürücülerinin amca çocukları olduğu öğrenildi.
Orhan Çiçek, Ünye, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu yöntem ile lüks otomobiller hayal olmaktan çıkıyor
CHP'den, Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yeni yetkiye tepki Yavuz Sondaj Gemisi, Doğu Akdeniz'de arama ve sondaj çalışmalarına başladı Melih Gökçek hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden suç duyurusu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 14:20:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]