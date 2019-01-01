Son Dakika Haberleri: Ordu'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Ordu'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

38 dakika önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ordu'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'nda Yakup Güney yönetimindeki 52 PB 140 plakalı otomobil, İrfan İnoğlu'nun kullandığı 52 DT 328 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilin sürücüleriyle beraber araçlarda bulunan Mehmet Güngör ve Hülya Güngör yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Yaralılar daha sonra ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla Ordu- Samsun kara yolundaki trafik akışı yaklaşık yarım saat tek şeritten sağlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:53 Kaynak: AA

Fatsa, Ordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi

Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 02:31:40. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]