Ordu'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
38 dakika önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cumhuriyet Meydanı
Kavşağı'nda Yakup Güney yönetimindeki 52 PB 140 plakalı otomobil, İrfan İnoğlu'nun kullandığı 52 DT 328 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilin sürücüleriyle beraber araçlarda bulunan Mehmet Güngör
ve Hülya Güngör
yaralandı.
Yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Yaralılar daha sonra ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaza dolayısıyla Ordu- Samsun
kara yolundaki trafik akışı yaklaşık yarım saat tek şeritten sağlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:53 Kaynak: AA
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