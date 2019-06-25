Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
1 saat önce
Ordu'un Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:23 Kaynak: AA
'un Ünye
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Devlet Sahil Yolu
Atatürk Mahallesi Duraklar Fındık mevkisinde, Tayyar Yüce yönetimindeki 52 AL 161 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hamide Sular'ın kullandığı 50 AY 014 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile 52 AL 161 plakalı otomobilde bulunan Yağız Ali ve Sultan Arslan
Yüce yaralandı.
İlçedeki hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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