Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cengiz Felek yönetimindeki 52 ABL 001 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Yeni Mahalle kavşağında Hakan Gül'ün kullandığı 52 FT 894 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Cengiz Felek, Hakan Gül ve beraberindeki Belgin Koç, Fatih, Gamzenur ve Sılanur Kahraman, sevk edildikleri çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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