Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tekkiraz Mahallesi Karaarmut mevkisinde, Alperen Süleyman İçpınar yönetimindeki 52 ABA 675 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yakup Kocakoç'un kullandığı 61 BF 914 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Selvet Ergün, Hasan ve Cemile Kocakoç, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü İçpınar'ın, Pelitliyatak Mahallesi'nde aile hekimi olarak görev yaptığı, iş arkadaşlarıyla mesai bitiminde ilçe merkezine gittiği, diğer sürücü Kocakoç'un ise Akkuş Müftülüğünde din görevlisi olduğu bildirildi.