Ordu'da İl Genelinde Okullar Tatil Edildi
1 saat önce
Ordu'da yaşanan olumsuz hava muhalefeti nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi.
Ordu
'da yaşanan olumsuz hava muhalefeti nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi.
Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar ve karın hayatı olumsuz yönde etkilediği belirtildi.
Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre kuvvetli rüzgar ve kar yağışının bugün de devam edeceği anlaşıldığından, tüm il genelindeki resmi/özel ilk ve orta dereceli bütün okullar, yaşanan hava muhalefeti nedeniyle 16 Ocak 2019 Çarşamba
(bugün) valiliğimiz kararıyla tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:41 Kaynak: AA
Teklif Meclis'te Kabul Edildi: En Düşük Yaşlılık ve Malullük Aylığı Bin Lira Olacak
PKK Elebaşı Abdullah Öcalan'ın, Kardeşi ile Görüşmesinin Detayları Belli Oldu! Sadece 2 Cümle Söylemiş
İtirafçı Olan Kedicik, 100 Sayfada Adnan Oktar Örgütünün Gerçek Yüzünü Anlattı
Apartman Bahçesinde Cesedi Bulunan Kadının, Kanser Olduğunu Öğrenince İntihar Ettiği Ortaya Çıktı