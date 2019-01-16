Son Dakika Haberleri: Ordu'da İl Genelinde Okullar Tatil Edildi

Ordu'da İl Genelinde Okullar Tatil Edildi

1 saat önce

Ordu'da yaşanan olumsuz hava muhalefeti nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi.

Ordu'da İl Genelinde Okullar Tatil Edildi, System.String[]
Ordu'da yaşanan olumsuz hava muhalefeti nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar ve karın hayatı olumsuz yönde etkilediği belirtildi.

Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre kuvvetli rüzgar ve kar yağışının bugün de devam edeceği anlaşıldığından, tüm il genelindeki resmi/özel ilk ve orta dereceli bütün okullar, yaşanan hava muhalefeti nedeniyle 16 Ocak 2019 Çarşamba (bugün) valiliğimiz kararıyla tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:41 Kaynak: AA

Ordu, Güncel
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