Ordu'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Ordu'da 2020 yılının ilk İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ordu Valisi Seddar Yavuz başkanlığında, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Ordu Üniversitesi Ünye İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gürol Özcüre, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak, İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Osman Zeki Ardahanlıoğlu, İl Ticaret Müdürü Şenel Çakır ve kurul üyeleri katıldı.

Geçen yılki çalışmalar ve faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda konuşan Vali Yavuz, Valiliğin en önemli görevlerden birinin istihdam konusunda Ordu'yu daha iyi bir noktaya getirmek olduğunu vurgulayarak, bunun gerçekleşmesi için yeni Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) için yoğun çalışma içerisinde olduklarını anlattı.

Yavuz, 2020 yılı içerisinde Ünye OSB'nin altyapı ihalesine çıkmayı hedeflediklerini ifade ederek, bunun, 30 yıllık bir hayalin gerçekleşmesi anlamına geldiğini aktardı.

Yavuz, Fatsa OSB ve Ordu 2'nci OSB ile ilgili çalışmaların devam ettiğine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ümit ederim ki buradaki yapacağımız çalışmalar sizlerin katkısıyla özellikle şehir dışındaki hemşehrilerimizi ve iş adamlarımızı Ordu'ya getirerek, Ordu'daki iş dünyasının mensuplarını yine başka şehirlerdeki iş insanları ile buluşturarak, bu sene de aktif bir çalışma yapmayı hedefliyor, planlıyoruz. Zaten 2019 yılının son aylarında bu tür ziyaretlerimiz ve çalışmalarımız oldu. Arkadaşlarımızdan burada katılanlarda var. Dolayısıyla 2020 yılında bu çalışmayı hep beraber yürüteceğimize inanıyorum."

Bugüne kadar yapılan çalışmalara katkıları olan herkese teşekkür eden Yavuz, girişimcileri de katkıları dolayısıyla tebrik etti.

Girişimciliğin, dünyada az bulunan bir şey olduğunu dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:

"Sermaye bulabilirsiniz ama girişimci olmak kolay şey değildir. Dolayısıyla Ordu'da iş ve istihdam yaratan tüm iş adamlarımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bütün beklentiler 2020 yılının ekonomik göstergelerinin de çok iyi olacağı yönünde. Dolayısıyla 2020 yılında daha yoğun bir istihdam ekonomik büyüme bekliyoruz. Bunun da ilimize iyi yansıyacağı kanaatindeyim. Bu vesileyle bu tedbirleri alan, uygulayan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kıymetli ekibine de huzurlarınızda teşekkür ediyorum."

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kaymak'ın 2019 yılındaki çalışmalar ve faaliyetlere ilişkin sunum yaptığı toplantı, denetim kurulu çalışmalarının değerlendirilmesi, yürütme kurulunun aldığı kararların istişare edilmesi, engelli ve eski hükümlü proje başvurularının değerlendirilmesi, 2020 yılı eğitim planı ile okullarda dal, alan açılması tekliflerinin görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erdi.