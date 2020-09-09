Ordu'da İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Ordu Valisi Tuncay Sonel'in başkanlığında, İl Pandemi Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili il genelindeki son durum, alınan tedbirler, yapılan denetimler, pandemi ile mücadelede sürecinde uygulanan tedbirler ile yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.

Vali Sonel, kurul üyesi kaymakamlar ve ilgili kurum müdürlerinden, Cumhurbaşkanlığı kararları, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının genelgelerinin, tüm kadro ile sahada tavizsiz denetimlerinin yapılmasını istedi.

Tüm ekiplerle birlikte sahaya çıkacaklarını dile getiren Sonel, "Salgın denetim ekiplerimiz, görünür bir şekilde kontrol ve denetimlerini aralıksız olarak yapacaklar. Denetim görevimizin yanında toplumumuzu biraz daha bilinçlendirmeliyiz. Bunun için de farkındalık çalışmalarını başlatacağız. Bu konuda da yerel basınımızın desteğini ve katkılarını bekliyoruz." dedi.

Pandemi ile mücadelede canla başla çalışan tüm kamu görevlilerine, duyarlı davranan vatandaşlara ve kendilerine her daim destek olan basın yayın kuruluşlarına teşekkür eden Sonel, "El birliği ve güç birliği ile Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemede başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum. Maske, mesafe ve temizlik konusunu aklımızdan hiç çıkartmayacağız." ifadesini kullandı.

Sonel, kurul üyelerinin tek tek görüş, öneri ve düşüncelerini de dinleyerek, eylem planı dahilinde Ordu'da koronavirüse karşı etkili bir mücadele yürütüleceğini sözlerine ekledi.