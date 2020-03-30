Ordu'da il sınırı girişindeki 5 noktada kontroller sürdürülüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da il sınırı girişindeki 5 noktada kontroller sürdürülüyor - Son Dakika

Ordu'da il sınırı girişindeki 5 noktada kontroller sürdürülüyor

7 saat önce

Ordu Valisi Seddar Yavuz, 28 Mart Cumartesi saat 17.00'de başlayan kontrol ve denetim faaliyetlerinde, bugün saat 08.

Ordu'da il sınırı girişindeki 5 noktada kontroller sürdürülüyor, System.String[]

Ordu Valisi Seddar Yavuz, 28 Mart Cumartesi saat 17.00'de başlayan kontrol ve denetim faaliyetlerinde, bugün saat 08.00 itibarıyla bin 911'i özel, 505'i ticari araç olmak üzere toplam 2 bin 416 araç kontrol edildiğini, bu araçlarda seyahat eden toplam 5 bin 663 kişinin de sağlık taramasının yapıldığını bildirdi.

Vali Yavuz, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla devlet tarafından alınan tedbirlerin tavizsiz uygulandığını belirtti.

İl Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı'nda alınan kararların il genelinde süratle uygulamaya konulduğunu ifade eden Yavuz, il sınırında 5 ayrı yerde kontrol ve denetim noktaları oluşturulduğunu aktardı.

Yavuz, 5 ayrı il sınırı girişinde oluşturulan kontrol noktalarında, ticari araçların yanı sıra özel araçların denetlendiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kontrol noktalarında görev yapan emniyet, jandarma ve sağlık personelinden oluşan ekipler, şehirler arası yolculuk yapanların seyahat izin belgesi olup olmadığını kontrol ederek yolcuların sağlık kontrollerini yapıyor. Şüpheli vakalar, tanı için hastanelere gönderiliyor. Yapılan kontrollerde Kovid-19 semptomu tespit edilenler ise karantinaya alınıyor. 28 Mart Cumartesi saat 17.00'de başlayan kontrol ve denetim faaliyetlerinde, bugün saat 08.00 itibarıyla bin 911'i özel, 505'i ticari araç olmak üzere toplam 2 bin 416 araç kontrol edildi. Bu araçlarda seyahat eden toplam 5 bin 663 kişinin de sağlık taraması yapıldı."

Vali Yavuz, şehirler arası seyahatlerin Valilik iznine bağlanması tedbiri kapsamında Valilik koordinesinde, ilçe kaymakamları başkanlığında Seyahat İzin Kurulu oluşturulduğunu da kaydetti.

Sahil bantları, mesire ve piknik alanları, park ve bahçelerde çok sıkı kontrol ve denetim yaptıklarını vurgulayan Yavuz, vatandaşların evde kalma duygusunu zaafa uğratacak bu tür faaliyetlerden, aktivitelerden uzak durmalarını özellikle istediklerini, bu konudaki yasakları da tavizsiz şekilde uygulayacaklarını belirtti.

Yavuz, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulandığını anımsatarak, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 2 bin 755 kişinin ikaz edilerek evine gönderildiğini ancak tüm uyarılara aldırmayan 56 vatandaşa idari işlem yapıldığını ifade etti.

Artvin'de 2 işletme ve 7 kişiye ceza

Artvin'de, yeni tip koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı hareket eden 2 işletme ve 7 kişiye toplam 9 bin 44 lira idari para cezası kesildi.

Jandarma ekiplerinin toplum sağlığını korumak için kontrollere devam edeceği bildirildi.

Jandarma, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 03:52 Kaynak: AA

Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 30 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı Evde bulunan kasadan altın çalarak kayıplara karışan hırsızları ayak izleri ele verdi Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evinde kalan amcanın tarlasını ekime hazır hale getirdi
Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi         
22:30
Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı         
22:06
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum         
22:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı         
21:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu         
21:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası sosyal medyada gündem oldu         
21:33
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı         
21:22
Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi         
21:20
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı         
21:05
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı         
20:48
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi         
20:39
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi         
20:29
Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı         
20:26
Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi         
20:24
Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü         
20:01
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı         
19:55
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz         
19:27
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti         
19:19
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti         
19:12
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı         
19:11
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim         
19:10
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi         
19:04
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi         
18:59
Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil         
18:51
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu         
18:07
Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım         
18:02
Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak         
17:56
Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek         
17:50
Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir         
17:34
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif         
17:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2020 22:58:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da il sınırı girişindeki 5 noktada kontroller sürdürülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]