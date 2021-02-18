Ordu'da ilacı biten ancak kar yağışından dolayı tedarik edemeyen görme engelli kardeşlerin imdadına belediye ekipleri yetişti.
Altınordu ilçesine bağlı Gerce Mahallesi'nde yaşayan görme engelli Arslan ve Sıtkı Kovan kardeşlerin kullandığı ilaçların bitmesi üzerine yakınları, Altınordu Belediyesinden destek istedi.
Belediye ekipleri de gerekli ilaçları eczaneden temin ederek mahalleye gitti.
İş makinesi yardımıyla ailenin bulunduğu evin yolunu açan ekipler, ilacı Kovan kardeşlerin babası Mahmut Ali Kovan'a teslim etti.
Baba Kovan, çocuklarının ilacının temin edilmesine yardımcı olan belediye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İlacı biten engelli kardeşler için belediye ekipleri seferber oldu - Son Dakika