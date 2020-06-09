Ordu'da ilçeler üretim merkezi oldu - Son Dakika

Ordu'da ilçeler üretim merkezi oldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin tarım alanında uyguladığı projeler meyvelerini vermeye başladı.

Ordu'da ilçeler üretim merkezi oldu, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin tarım alanında uyguladığı projeler meyvelerini vermeye başladı. 6 ilçede kurulan seralarda üretilen taze fasulyeler, üreticilerin yüzünü güldürüyor.


Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Tarım Orman İl Müdürlüğünün ortaklaşa gerçekleştirdiği 'Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında bazı ürünlerin hasadı başladı.


Finansman desteği Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan projeyle, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, İkizce, Perşembe ve Ünye ilçelerindeki 40 serada, fasulye, domates, hıyar, biber, patlıcan, süs bitkileri ve kesme çiçek üretimi için yapılan çalışmalar sonuç verdi. Tarımın gelişmesi, vatandaşın ekonomisine katkı sağlaması hedeflenen çalışma sonrası, 20 serada, 30 ton fasulye üretilmesi bekleniyor.


20 serada hasat


Tarımsal faaliyetlerin daha verimli hale getirilmesi için başlatılan çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ilçeleri tarım alanında üretim merkezleri haline dönüştürmek istediklerini söyledi. Başkan Güler, "Yapımı tamamlanıp çiftçilere teslim edilen seralarda üretim başladı. Bazı ürünlerin de hasat zamanı geldi. Finansman desteği Büyükşehir Belediyemiz tarafından sağlanan ve yüzde 20 çiftçi katkısı ile gerçekleştirilen projede fasulye hasadına başlayan üreticilerimizin yüzü gülüyor" dedi.


30 ton taze fasulye üretilecek


Seraların, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İl Tarım Orman Müdürlüğü personelleri tarafından düzenli olarak kontrol edilip, çiftçilere teknik destek sağlandığını belirten Başkan Güler, "40 adet seranın 20'sinde birinci ürün olarak şubat ayında taze fasulye dikimi yapıldı. Kalan 20 serada ise domates, hıyar, biber, patlıcan, süs bitkileri ve kesme çiçek üretiliyor. Altınordu, Fatsa, Gülyalı, İkizce, Perşembe ve Ünye ilçelerimizdeki 20 serada temmuz ayı sonu, ağustos ayı başlarına kadar devam edecek olan üretim sezonu boyunca yaklaşık 30 ton taze fasulye üreteceğiz" diye konuştu.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, stratejik bir sektör olan sağlıklı gıda üretiminde il ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak projelerle üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. - ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 02:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ordu'da ilçeler üretim merkezi oldu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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