Ordu'da ilkokul öğrencilerinden atık malzemelerden kıyafet - Son Dakika
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Ordu'da ilkokul öğrencilerinden atık malzemelerden kıyafet

7 saat önce

Ordu'da geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla bir ilkokulda düzenlenen defile, renkli görüntülere sahne oldu.

Ordu'da ilkokul öğrencilerinden atık malzemelerden kıyafet, System.String[]

Ordu'da geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla bir ilkokulda düzenlenen defile, renkli görüntülere sahne oldu.

Altınordu ilçesindeki Haki Yener İlkokulu'nda 6 öğretmenin önderliğinde "Her atık çöp değildir" projesi başlatıldı.

Proje çerçevesinde 180 öğrenci, öğretmen ve velilerinin de yardımıyla geri dönüşümlü malzemelerden farklı ürünler hazırladı. Ürünler stantlarda sergilenirken, 53 öğrenci de yaptıkları farklı renk ve modeldeki kostümler için defile hazırladı.

Şişe ve kapakları, poşet, karton, gazete kağıdı, CD, ambalaj atıkları gibi malzemelerle hazırlanan kostümleri giyen öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, burada yaptığı konuşmada, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakılması gerektiğini söyledi.

Bekyürek, yetişkinlerin çevre konusunda üzerine düşeni yaparak çocuklara örnek olması gerektiğini belirtti.

Okul müdürü Levent Özzengin ise bu tarz çalışmaların, insanlığın geleceği adına bir sorumluluk hareketi olduğunu ifade etti.

Proje koordinatörü öğretmen Serpil Melikoğlu da çocukların evlerinde konserve kutuları, cam şişeleri gibi malzemeleri atmak yerine değerlendirdiğini ve "geri dönüşümü" öğrendiğini anlattı.

Melikloğlu, sıfır atığa ilişkin öğrencileri bilinçlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:58 Kaynak: AA
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