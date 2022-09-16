Ordu'da indirim izdihamı! Silah zoruyla müşterinin telefonuna el koydular - Son Dakika
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Ordu'da indirim izdihamı! Silah zoruyla müşterinin telefonuna el koydular

16.09.2022 15:49

Ordu'nun Altınordu ilçesinde açılışa özel indirim yapan bir mağazanın fiyatlarını duyan müşteriler izdiham yarattı. Açılışta Samsun'dan gelen bir müşteri ise, aldığı telefona bir bekçi tarafından silah zoruyla el konulduğunu öne sürdü.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir mağaza, açılış için indirimli fiyatlarla duyuru yaptı. Akyazı Mahallesi'ndeki, ev ve elektronik eşya dükkanının açılışında vatandaşlar kapıda geceden kuyruk oldu. Bazı vatandaşlar çevre il ve ilçelerden gelip, geceden beklemeye başladı. Kapıların açılmasıyla oluşan izdihamda vatandaşlar, buldukları indirimli ürünlere adeta hücum etti. Kimileri ise kendi aralarında ürün kapma yarışına girdi.

İndirim izdihamında skandal! ''Bekçiyim'' deyip silah zoruyla müşterinin telefonuna el koydu

SİLAHINI GÖSTEREN BEKÇİ TELEFONA EL KOYDU

İndirimli cep telefonu, fritöz, robot süpürge gibi ürünleri almak isteyenlerin sayısının oldukça yüksek olduğu mağazada 15 bin liralının üzerinde olan cep telefonunu 10 bin liraya satın almak için büyük koşuşturma yaşandı. Bu esnada cep telefonunun barkodunu almayı başaran ve Samsun'dan kampanya için geceden gelen Mustafa Öztürk isimli bir kişi, iddiaya göre kendisine silah göstererek "Ben bekçiyim" diyen bir kişi tarafından telefona el konuldu. Elinden cep telefonu barkodunun zorla alındığını ileri süren şahıs, şikayette bulunacağını söyledi.

İndirim izdihamında skandal! ''Bekçiyim'' deyip silah zoruyla müşterinin telefonuna el koydu

"SİLAH ZORUYLA FİŞİMİ ELİMDEN ALDI"

Öztürk ise yaşanan olayı şu sözlerle anlattı: "Dün akşam saatlerinde geldim ve gece yarısından itibaren başlamaya başladım. Gündüz girdiğimiz kuyrukta, akşam gelen bazı kişilerin içerisinde bekçi olduklarını söyleyenler de vardı. Cep telefonunun birisini ben almayı başardım, ama elimden zorla aldılar. Üstüme çullandılar ve belindeki silahı gösterip, 'yanındaki arkadaşının kafasına dayıyayım mı?' dedi. Bu arkadaşların ikisi de Altınordu ilçesinde bekçi. Ben şikayetçi olacağım ve içeride hiçbir şekilde güvenlik tedbiri alınmamış. Hepsi üzerime çullandı."

İndirim izdihamında skandal! ''Bekçiyim'' deyip silah zoruyla müşterinin telefonuna el koydu

"BU OLAY BURADA KALMAMALI"

Olayı gören görgü tanıklarından Mutlu Öztürk ise konu hakkında "Ben kendisinden almaya çalışan arkadaştan geri almak istedim ama o esnada bizim üzerimize de çullandılar. Olay anının görüntüleri de mevcut, tanıklarımız da var. Sadece bu olay burada kalmamalı. Resmi görevde olmasa bile bir bekçinin böyle bir tehditte, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi görev kimlikleri ile yapılmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Altınordu, Ordu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da indirim izdihamı! Silah zoruyla müşterinin telefonuna el koydular - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da indirim izdihamı! Silah zoruyla müşterinin telefonuna el koydular - Son Dakika
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