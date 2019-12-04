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Ordu'da inşaat boşluğunda cesedi bulunan Çakıcıoğlu, toprağa verildi

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir inşaatın merdiven boşluğunda cesedi bulunan Sedat Çakıcıoğlu'nun cenazesi, toprağa verildi.

Ordu'da inşaat boşluğunda cesedi bulunan Çakıcıoğlu, toprağa verildi, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir inşaatın merdiven boşluğunda cesedi bulunan Sedat Çakıcıoğlu'nun cenazesi, toprağa verildi.

45 yaşındaki Çakıcıoğlu'nun Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazesi, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Çakıcıoğlu'nun cenazesi, evinin önünde alınan helalliğin ardından Büyük Cami'de kılınan cenaze namazı sonrası Yazkonağı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Çakıcıoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Tanrısevdi ile İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu da katıldı.

Evli ve 2 çocuk babası Sedat Çakıcıoğlu'nun (45) cesedi, ilçenin Yunus Emre Mahallesi'nde, 4 katlı inşaat halindeki binayı gezmeye gelen müşteriler tarafından dün merdiven boşluğunda bulunmuştu.

Ünye, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:28 Kaynak: AA
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