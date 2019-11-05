Ordu'da inşaat halindeki binanın balkonunun çökmesi
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde inşaat halindeki binanın balkonunun çökmesi sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:34 Kaynak: AA
Ordu'nun Altınordu ilçesinde inşaat halindeki binanın balkonunun çökmesi sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde, dün, inşaat halindeki iki katlı evinin balkonunun çökmesi sonucu ağır yaralanan Burhan Ocak (64), kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ocak'ın cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
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