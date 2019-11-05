Son Dakika Haberleri: Ordu'da inşaat halindeki binanın balkonunun çökmesi
Son Dakika Güncel Ordu'da inşaat halindeki binanın balkonunun çökmesi

Ordu'da inşaat halindeki binanın balkonunun çökmesi

6 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde inşaat halindeki binanın balkonunun çökmesi sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Ordu'da inşaat halindeki binanın balkonunun çökmesi, System.String[]

Ordu'nun Altınordu ilçesinde inşaat halindeki binanın balkonunun çökmesi sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde, dün, inşaat halindeki iki katlı evinin balkonunun çökmesi sonucu ağır yaralanan Burhan Ocak (64), kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ocak'ın cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Altınordu, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:34 Kaynak: AA
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