Ordu'da inşaat halindeki binanın balkonunun çökmesi

Ocak'ın cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

İlçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi 'nde, dün, inşaat halindeki iki katlı evinin balkonunun çökmesi sonucu ağır yaralanan Burhan Ocak (64), kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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