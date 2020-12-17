Ordu'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Ordu'nun Çamaş ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Edirli Mahallesi'nde Muharrem Gündüz, inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Çevredekilerin fark etmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Gündüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Gündüz'ün cesedi incelemenin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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