Ordu'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Gündüz'ün cesedi incelemenin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çevredekilerin fark etmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Edirli Mahallesi'nde Muharrem Gündüz, inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu

Silahlı saldırıda ağır yaralanan Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun taburcu oldu

Samsun'da baba ve oğlu, 20 dakika arayla koronavirüsten hayatını kaybetti

Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi