Ordu'da insanların deneyimlerini paylaşacağı DAVET Merkezi kurulacak - Son Dakika

Ordu'da insanların deneyimlerini paylaşacağı DAVET Merkezi kurulacak

21.10.2020 16:51
Ordu'da insanların deneyimlerini paylaşacağı DAVET Merkezi kurulacak, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediyesi, toplumun deneyim ve tecrübelerini de paylaşacağı DAVET Merkezi kuruyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, toplumun deneyim ve tecrübelerini de paylaşacağı DAVET Merkezi kuruyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in, kente yatırım yapmak, mesleki bilgisini ve tecrübesini paylaşmak isteyen herkese kapılarını açtığı belirtildi.

Güler'in başlattığı yeni bir çalışma ile toplumun her kesimine "davet" gönderdiği aktarılan açıklamada, Altınordu ilçesi eski Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) binasının yapılacak düzenleme ile DAVET Merkezine dönüştürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada deneyim, araştırma, verimlilik, eğitim ve ticaret unsurlarının baş harflerini taşıyan DAVET Merkezinin, toplumun deneyimli ve tecrübeli kesimlerine fırsat eşitliği sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Güler, burasının vatandaşların hem fikirlerini sunabilecekleri hem de para kazanabilecekleri bir inovasyon merkezi olacağını belirtti.

Söz konusu Merkezin güçlü bir çekim merkezi olacağına işaret eden Güler, "Herkes dedikoduyu bırakacak ve tecrübesini ifade ederek birikimini faydaya dönüştürecek. Yoğun olarak eğitimde kullanacağımız bu alanda kimin ne tecrübesi varsa önceden duyurusunu yapacak ve gelip burada paylaşmasını sağlayacağız." ifadesini kullandı.

"Bilen herkes bilmeyene öğretecek ve tecrübelerini gösterecek"

Güler DAVET kelimesindeki "D" harfinin deneyimi ifade ettiğine değinerek şunları kaydetti:

"Herkes deneyim ve tecrübelerini burada anlatacak. 'A' araştırmayı anlatıyor. Burada her konuda araştırma, AR-GE yapılacak. Üçüncüsü 'V' verimlilik. Burada daha verimli bir Ordu, daha verimli bir hayat nasıl sürdürülür? Yaşam kalitesi ve projelerin verimliliği açısından ele alacağız. 'E' harfi eğitimi temsil ediyor. Burada bilen herkes, bilmeyene öğretecek ve tecrübelerini gösterecek. Dolayısıyla eğitim verilecek güzel bir amfisi var. Son olarak 'T' harfi de ticareti ifade ediyor. Genç yatırımcılar ve yatırım yapmak isteyenler, şirket kurmak isteyenler masraf etmeyecek ve burayı adres gösterecekler. Randevularını buraya verecekler. Toplantılarını burada yapacaklar. Dolayısıyla fazla masraf etmeden onlara fırsat eşitliği tanıyoruz."

Merkezde herkese fırsat eşitliği sağlayacaklarının altını çizen Güler, "Böylece hem para kazanmaları sağlanacak hem düşündükleri fikirlerini burada açıklayacaklar ve bunu ticarete dönüştürecekler. Kısaca burası inovasyon merkezi olacak. Dolayısıyla OSKİ'nin binasını şimdi güçlü bir çekim merkezi yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, araştırma, Yatırım, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da insanların deneyimlerini paylaşacağı DAVET Merkezi kurulacak - Son Dakika

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