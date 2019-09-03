Son Dakika Haberleri: Ordu'da ırmak kenarına dökülen balıklarla ilgili inceleme
Son Dakika Güncel Haber

Ordu'da ırmak kenarına dökülen balıklarla ilgili inceleme

8 saat önce

Ordu'da ırmak kenarına dökülen 20 kasa istavritle ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'da ırmak kenarına dökülen 20 kasa istavritle ilgili inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesi Melet Irmağı kenarına istavrit döküldüğünü fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgeye gelerek 20 kasa olduğu belirlenen balıkları inceledi.

Yetkililer balıkların kim ya da kimler tarafından döküldüğünü belirlemek üzere çalışma başlattı.

İncelemenin ardından Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin, çevreye kötü koku yayan istavritleri kaldıracağı öğrenildi.

Melet Irmağı, Altınordu, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Görüntü Türkiye'den! Tuttuğu balığı kepçe ile sudan çıkarttı
İneğe tecavüz ederken yakalandı, savunması pes dedirtti Hava almak için otomobilden inen anne ve kızlarına araba çarptı: Anne can verdi Kırklareli'de son 3 günde 250 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 02:52:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da ırmak kenarına dökülen balıklarla ilgili inceleme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]